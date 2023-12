Tennisster Karolina Muchova ontbreekt volgende maand op de Australian Open. De nummer 8 van de wereld uit Tsjechiƫ heeft nog te veel last van een polsblessure die ze eerder dit jaar opliep tijdens de US Open.

De 27-jarige Muchova haalde dit jaar de eindstrijd op Roland Garros en op de US Open reikte ze tot de laatste vier. Op Roland Garros verloor ze in de finale in drie sets van de Poolse Iga Swiatek. Ze stond vorig jaar nog op de 149e positie van de wereldranglijst.