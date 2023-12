IOC-baas Bach wil aparte Olympische Spelen voor computergames

Het Internationaal Olympisch Comit̩ (IOC) bestudeert de mogelijkheid om in de toekomst een aparte Olympische Spelen voor computergames РEsports Рte houden. Het is niet de bedoeling dat Esports deel gaan uitmaken van de gewone Spelen. Dat heeft IOC-voorzitter Thomas Bach laten doorschemeren in zijn kerstboodschap.

“De digitale revolutie, met name kunstmatige intelligentie en Esports, biedt enorme kansen voor de olympische beweging. De Esports-commissie van het IOC bestudeert de oprichting van de Olympische Esports Spelen”, zei de 70-jarige Bach.

Het IOC heeft eerder al voorlopers gelanceerd met de virtuele olympische series in 2021 en de olympische Esports-week in Singapore vorig jaar juni. Die competitie omvatte tien computergames op het gebied van sport: honkbal, boogschieten, motorsport, wielrennen, schaken, schieten, zeilen, taekwondo, dansen en tennis.

“Welke vorm de Olympische Esports Spelen ook zullen aannemen, onze uitgangspunten en voorwaarden liggen vast”, vervolgde Bach. “We zullen trouw blijven aan onze olympische waarden van vrede, respect, non-discriminatie en solidariteit”, aldus de voormalige Duitse schermkampioen.