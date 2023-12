Lavreysen klopt Hoogland nu ook in finale om nationale sprinttitel

Baanwielrenner Harrie Lavreysen heeft op de wielerpiste van Apeldoorn voor het derde jaar op rij de Nederlandse titel op de sprint veroverd. Voor het eerst deed de 26-jarige Brabander dat door Jeffrey Hoogland in de finale te verslaan.

Het tweetal trof elkaar al zo vaak in finales op WK’s, EK’s en op de Olympische Spelen van Tokio, maar streed sinds 2016 (met Hoogland als winnaar) nooit meer in een rechtstreeks duel om de nationale sprinttitel. Olympisch en vijfvoudig wereldkampioen sprint Lavreysen was woensdag al de beste op de kilometer tijdrit. Daar liet Hoogland, sinds dit najaar de wereldrecordhouder op het onderdeel, verstek gaan.

Het brons ging naar Daan Kool, die te sterk was voor Loris Leneman.