NBA-speler Gordon uitgeschakeld door hondenbeet in gezicht

Denver Nuggets is voor onbepaalde tijd Aaron Gordon kwijt. De basketballer van de regerend NBA-kampioen is tijdens de kerstdagen door een hond in zijn gezicht en hand gebeten. In een verklaring meldde de club dat Gordon “in goede conditie verkeert”, maar de tijd neemt voor herstel en om die reden wegblijft bij de club. De forward zou 21 hechtingen nodig hebben gehad om de wonden te dichten.

Het bijtincident gebeurde na de winst van de Nuggets op eerste kerstdag op Golden State Warriors (120-114). Gordon maakte 16 punten en pakte 10 rebounds in die wedstrijd. Denver-coach Michael Malone sprak van een traumatische ervaring voor zijn speler. “Zoiets meemaken is niet iets waar je gemakkelijk van herstelt. Dit is iets waarbij je niet alleen lichamelijk moet genezen, maar ook mentaal. We willen hem graag terug, want we zijn beter met hem erbij. Maar ik wil Aaron pas weer zien spelen als hij aangeeft dat hij er klaar voor is.”