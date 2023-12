Prijzengeld van Australian Open is opnieuw verhoogd

De organisatie van de Australian Open is er opnieuw in geslaagd het prijzengeld te verhogen De deelnemers aan de eerste grand slam van het seizoen verdelen volgende maand 86,5 miljoen Australische dollars in Melbourne. Dat is een verhoging van 13 procent vergeleken met het afgelopen seizoen.

“We hebben het prijzengeld voor elke ronde op de Australian Open verhoogd, met de grote stijgingen in de kwalificatie en de eerste ronden van het enkelspel en dubbelspel”, laat toernooidirecteur Craig Tiley weten. “Het is voor ons van groot belang om de beste spelers goed te belonen. Zij vullen de stadions. Zij moeten gecompenseerd worden.”

Deelnemers aan de eerste ronde van de Australian Open ontvangen 120.000 Australische dollars, bijna 75.000 euro. De winnaars van het enkelspel bij de mannen en vrouwen gaan met bijna 2 miljoen euro naar huis.