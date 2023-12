Roest wint op NK voor de vijfde keer 5000 meter, Bergsma mist WK

Patrick Roest heeft voor de vijfde keer de Nederlandse titel op de 5000 meter veroverd. De 28-jarige schaatser van Reggeborgh was in Heerenveen met 6.09,44 een klasse apart. Chris Huizinga pakte met 6.14,80 het zilver en Marcel Bosker met 6.15,64 het brons.

Jorrit Bergsma plaatst zich voor het eerst sinds 2013 niet voor de 5000 meter op de WK afstanden. De 37-jarige Fries eindigde in Thialf als zevende.

De NK gelden als kwalificatie voor de WK afstanden die van 15 tot en met 18 februari in Calgary worden gehouden. De top 3 op de 5000 meter mag in principe rekenen op een ticket voor de WK. Voor de EK afstanden die van 5 tot en 7 januari plaatsvinden in Thialf geldt een maximum van tien Nederlandse deelnemers per sekse en is vooralsnog alleen winnaar Roest zeker.