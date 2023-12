Schaatser Jenning de Boo heeft bij de WK afstanden de beste tijd neergezet op de eerste 500 meter. De 19-jarige schaatser won in een tijd van 34,44. De sprinter van Reggeborgh bleef daarmee ploeggenoot Janno Botman (34,62) en Merijn Scheperkamp (34,69) voor.

De titelstrijd op de 500 meter gaat over een klassement van twee ritten. Later donderdag rijden de schaatsers de tweede 500 meter. De tickets voor de EK en WK afstanden worden verdeeld op basis van de beste tijden in één van de twee ritten.