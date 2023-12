Schaatser De Boo pakt Nederlandse titel op 500 meter

Schaatser Jenning de Boo heeft bij de NK afstanden goud veroverd op de 500 meter. De 19-jarige sprinter van Reggeborgh bleef in een klassement over twee ritten ploeggenoot Janno Botman en titelverdediger Merijn Scheperkamp van Jumbo-Visma voor.

De Boo had in de eerste 500 meter een persoonlijk record van 34,44 neergezet en was daarmee ruim sneller dan Botman (34,62) en Scheperkamp (34,69). Met 34,49 in de slotrit tegen Botman was De Boo opnieuw de snelste. Botman reed met 34,89 de achtste tijd. Scheperkamp was in de rit ervoor tot de zevende tijd van 34,86 gekomen.

De drie schaatsers die de snelste tijd in een van de twee races hadden neergezet, kwalificeren zich in principe voor de WK afstanden. Naast De Boo en Botman is dat Stefan Westenbroek. De 21-jarige schaatser van Reggeborgh, die in de eerste 500 meter ten val was gekomen, kwam tot 34,67 en was daarmee nipt sneller dan Scheperkamp in de eerste omloop.

Naast Scheperkamp grepen ook Hein Otterspeer, Sebas Diniz, Joep Wennemars en Kai Verbij naast de tickets voor de EK en de WK afstanden. Viervoudig Nederlands kampioen Dai Dai N’tab bleef met twee ritten in de 35 seconden ver van de kwalificatieplaatsen.

“Ik weet ook niet waar ik dit vandaan heb gehaald. Dit moet allemaal nog een beetje indalen”, zei De Boo, die een week eerder in een trainingswedstrijd al een halve seconde van zijn persoonlijk record had gereden. “Ik begon het seizoen met een persoonlijk record van 35,8 en zit nu op 34,4. Dat is best een mooie sprong.”

Voor Scheperkamp had de bronzen medaille van het klassement weinig waarde, nadat hij zich niet had gekwalificeerd voor de WK afstanden van later in het seizoen. “Het is gewoon balen. Voor mijn gevoel ging het niet eens zo slecht. Ik weet ook niet zo goed waar het is misgegaan”, zei de sprinter van Jumbo-Visma. “Nederlands kampioen worden werd na de eerste omloop lastig. Maar ik probeerde te focussen en een goede tweede rit te rijden. Maar het tegenovergestelde gebeurde.”