Schaatsers strijden om afstandstitels en EK- en WK-kwalificatie

De schaatsers strijden de komende drie dagen in Heerenveen om de Nederlandse titels op de NK afstanden. Per afstand kunnen ze ook startbewijzen veroveren voor de EK afstanden van een week later, eveneens in Thialf, en voor de WK afstanden in februari in het Canadese Calgary.

Twaalf titels zijn er te winnen op de NK. Donderdag beginnen de mannen met de 5000 meter en daarna met de eerste 500 meter. Nadat de schaatssters de 1500 meter hebben gereden, volgt de tweede 500 meter. Een dag later strijden de vrouwen op de 3000 meter en 500 meter en de mannen op de 1500 meter. Op de derde dag worden de langste afstanden (5000 meter vrouwen en 10 kilometer mannen) verreden en de 1000 meter. De NK worden afgesloten met de massastart.

Patrick Roest won afgelopen februari drie Nederlandse titels op de NK. Antoinette Rijpma-de Jong en Irene Schouten wonnen er twee.