Schaatsster Beune verovert voor het eerst NK-goud op 1500 meter

Joy Beune is voor het eerst in haar carrière Nederlands kampioen geworden op de 1500 meter. De 24-jarige schaatsster van Team IKO kwam bij de NK afstanden in Heerenveen tot een tijd van 1.53,91. Daarmee bleef ze Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-de Jong voor.

Beune versloeg in haar rit Irene Schouten en dook onder de tot dan toe beste tijd van Melissa Wijfje van 1.54,95. Groenewoud moest in de rit erna in de achtervolging op de razendsnel gestarte Jutta Leerdam. De Friezin van AH-Zaanlander passeerde met een laatste buitenbocht de sprintster van Jumbo-Visma en kwam tot 1.54,47. Leerdam werd zesde in 1.55,71.

Rijpma-De Jong zag in de slotrit Esther Kiel meteen bij de start afhaken door een val. Zonder directe tegenstander kon ze niet tippen aan de tijd van Beune, maar werd wel derde met 1.54,59.

De NK gelden als kwalificatiemoment voor de EK en WK afstanden. De top 3 van de 1500 meter mag in principe rekenen op een ticket voor de WK afstanden in februari in Calgary. Voor de EK afstanden die van 5 tot en 7 januari plaatsvinden in Thialf geldt een maximum van tien Nederlandse deelnemers per sekse en een selectievolgorde. Beune en Groenewoud zijn daarvoor zo goed als zeker.