Skiester Shiffrin verstevigt koppositie na winst in Lienz

Skiester Mikaela Shiffrin heeft de reuzenslalom in het Oostenrijkse Lienz gewonnen. Het was alweer de 92e wereldbekeroverwinning uit haar carrière. Met de winst verstevigt ze haar koppositie in het algemeen klassement.

Shiffrin bleef haar concurrente Federica Brignone voor in Lienz. De Italiaanse was traag in de eerste run, waardoor ze tweede werd. De Zweedse Sara Hector haalde voor het eerst dit seizoen het podium en werd derde.

Federica Brignone staat achter Shiffrin in het algemeen klassement.