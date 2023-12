Sluijters teruggehaald bij Oranje voor EK handbal

Bondscoach Staffan Olsson heeft Iso Sluijters definitief teruggehaald bij het Nederlands mannenhandbalteam. De 33-jarige opbouwspeler nam na het WK in januari van dit jaar afscheid van Oranje, maar zal zijn rentree maken op het komende EK in Duitsland. Olsson voegde Sluijters toe aan de definitieve selectie van achttien man.

Sluijters, die speelt in Zwitserland bij Amicitia Zürich, stond al op de longlist die Olsson eerder naar buiten bracht. De Brabander was in principe niet beschikbaar voor het EK, maar in geval van blessures bereid om deel uit te maken van het team. Die situatie doet zich voor door het wegvallen van Kay Smits. De topschutter van Oranje heeft zich moeten afmelden, omdat hij last heeft van een ontstoken hartspier. Olsson heeft de EK-selectie verder aangevuld met Niko Blaauw.

Het EK vindt plaats van 10 tot en met 28 januari. Vanaf 4 januari speelt Oranje in Denemarken eerst drie oefenwedstrijden in de zogenoemde Golden League tegen het thuisland, Noorwegen en Egypte. Vanaf 9 januari verblijft de Nederlandse ploeg in het Duitse Mannheim, waar ze hun groepswedstrijden afwerken met Georgië, Bosnië en Herzegovina en Zweden als tegenstanders. De beste twee landen uit de poule plaatsen zich voor het hoofdtoernooi. Georgië is op 11 januari de eerste tegenstander.

Het is de derde keer dat de handballers zich voor een EK hebben gekwalificeerd. In 2020 eindigde Nederland op de zeventiende plaats. Twee jaar later werd de ploeg tiende. Op het WK in Polen en Zweden eindigde Oranje als veertiende. Sluijters speelde mee in de laatste wedstrijd in de hoofdronde tegen Servië (30-32). Hij behoorde toen al tot de oude garde van Oranje met meer dan honderd interlands op zijn naam.