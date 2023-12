WB-leider Schwarz blesseert knie tijdens afdaling in Bormio

Alpineskiër Marco Schwarz is donderdag geblesseerd geraakt bij de afdaling in het Italiaanse Bormio. De leider in het wereldbekerklassement ging onderuit en verdraaide zijn knie.

De 28-jarige Oostenrijker eindigde na zijn val in de netten, halverwege het parcours. Hij is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Onduidelijk is nog hoe ernstig de blessure is.

Vorige week was Schwarz nog de snelste op de slalom in Madonna di Campiglio, waardoor hij nu met 464 punten bovenaan staat in het klassement. De Zwitser Marco Odermatt staat met 456 punten op de tweede plaats.