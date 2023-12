Darter Dobey schakelt wereldkampioen Smith uit

Het wereldkampioenschap darts krijgt een nieuwe winnaar. Regerend kampioen Michael Smith werd al in de achtste finales uitgeschakeld in Alexandra Palace. De Engelse nummer één van de plaatsingslijst won geen enkele set van zijn landgenoot Chris Dobey (4-0) in Londen.

Smith was begin dit jaar nog te sterk voor Michael van Gerwen in de finale van het WK. Maar tegen Dobey kwam hij er geen moment aan te pas. Beide darters haalden een gemiddelde van ruim over 102 punten over drie pijlen. Maar Dobey benutte ruim 52 procent van zijn dubbels. Smith kwam niet verder dan een score van ruim 30 procent en kreeg beduidend minder kansen om een leg uit te gooien.

De uitschakeling van Smith was een nieuwe verrassing op het WK. Eerder werden voormalig wereldkampioenen Peter Wright en Gerwyn Price al uitgeschakeld. De Nederlanders Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld zijn nog wel actief op de mondiale eindstrijd.