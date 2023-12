Darter Van Barneveld op WK tegen supertalent na winst op Williams

Raymond van Barneveld is op het WK darts doorgedrongen tot de achtste finales. De Nederlander won met 4-1 in sets van Jim Williams uit Wales. In de volgende ronde stuit Van Barneveld op het 16-jarige talent Luke Littler.

De eerste set ging met 3-2 in legs naar Van Barneveld, maar goed was zijn spel zeker niet. Met een gemiddelde van nog geen 85 had hij geluk dat zijn tegenstander te veel dubbels miste.

Ook daarna bereikte de 56-jarige Hagenaar niet het niveau van zijn partij in de tweede ronde. Daardoor kon Williams, die beter scoorde, de stand gelijktrekken in sets.

In set drie kreeg Van Barneveld meer vertrouwen, wat leidde tot een break in de tweede leg. Die gaf hij niet meer weg. De huidige nummer 29 op de Order of Merit won de set uiteindelijk met een belangrijke finish op 96. Dat zorgde voor rust in het spel van Van Barneveld, die mede door missers van Williams ook set vier won.

Die 3-1 voorsprong hield hij vast. Ook de laatste set trok hij naar zich toe, terwijl hij de wedstrijd besloot met een gemiddelde van boven de 89.

‘Barney’ ontmoet nu dus Littler, die eerder al won van Kist, Gilding en Campbell. Michael van Gerwen, een van de favorieten voor de titel in Alexandra Palace, speelt vrijdagavond zijn achtste finale tegen Stephen Bunting.