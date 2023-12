Nadal denkt bij rentree nog niet direct aan winnen van toernooien

Tennisser Rafael Nadal wil bij zijn rentree nog niet gelijk denken aan het winnen van toernooien. “Het is onmogelijk om vandaag de dag aan het winnen van toernooien te denken”, zei hij tegen het Australische persbureau AAP.

De 37-jarige Nadal maakt begin januari zijn rentree in Brisbane en zal later die maand meedoen aan de Australian Open. De winnaar van 22 grandslamtoernooien speelde door een heupblessure niet meer sinds hij begin van dit jaar in de tweede ronde van het toernooi in Melbourne werd uitgeschakeld. “Wat wél mogelijk is, is genieten van mijn comeback. Ik verwacht niet veel na een jaar geen wedstrijd te hebben gespeeld.”

Nadal voerde de afgelopen maanden zijn trainingsintensiteit op en trainde donderdag na zijn aankomst in Australië met Holger Rune, de nummer 8 van de wereld. Nadal, die wegzakte naar plek 672 op de wereldranglijst, zegt dat hij zich beter voelt dan een jaar geleden. “Maar ik weet niet hoe het verder zal gaan”, zei hij. “Ik ben geen speler die voorspelt wat er op de korte termijn kan gebeuren. Op de middellange termijn is het nog lastiger. Ik moet de tegenslagen accepteren en weten dat het niet perfect zal zijn. Ik moet gewoon elke dag met de juiste spirit naar de baan komen.”

De Brisbane International begint zondag.