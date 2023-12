Nuis schaatst naar vierde nationale titel op 1500 meter

Kjeld Nuis is voor de vierde keer Nederlands kampioen geworden op de 1500 meter. De 34-jarige olympisch kampioen van Reggeborgh was met 1.43,75 de beste bij de NK afstanden in Heerenveen. Ploeggenoten Patrick Roest en Wesly Dijs pakten met respectievelijk 1.44,38 en 1.44,45 het zilver en brons.

Roest ging in zijn rit op jacht naar Thomas Krol, die veel sneller startte. Met nauwelijks verval in zijn drie volle rondjes achterhaalde hij de olympisch kampioen van de 1000 meter en passeerde hem met een veel snellere buitenbocht. Krol eindigde in 1.45,28 en wist al dat hij zich niet had gekwalificeerd op deze afstand. Roest was ook sneller dan ploeggenoot Tim Prins die eerder 1.45,02 had gereden.

Dijs versloeg in zijn rit Joep Wennemars met een sterke slotronde en bleef net boven de tijd van Roest. Nuis was echter in de slotrit tegen Louis Hollaar wel sneller en dook als enige onder de 1.44.

De Zuid-Hollander kwalificeerde zich in oktober voor de wereldbekerwedstrijden ondanks dat hij ziek was geworden in de aanloop naar het toernooi. In de wereldbekercyclus maakte Nuis indruk met twee overwinningen op de 1000 meter en een op de 1500 meter.

De NK afstanden gelden als kwalificatie voor de WK afstanden die van 15 tot en met 18 februari in Calgary worden gehouden. De top drie op de 1500 meter mag naar de WK. Voor de EK afstanden die van 5 tot en met 7 januari plaatsvinden in Thialf geldt een maximum van tien Nederlandse deelnemers per sekse en een selectievolgorde. Winnaar Nuis en Roest zijn daarvoor al zeker.