Schaatsster Kok blijft bij NK Leerdam voor op eerste 500 meter

Schaatsster Femke Kok heeft bij de NK afstanden in Thialf de beste tijd neergezet op de eerste 500 meter. De 23-jarige wereldkampioene van Reggeborgh won in een tijd van 37,33 en bleef daarmee in een rechtstreeks duel Jutta Leerdam voor. Die kwam tot 37,69. Marrit Fledderus werd derde in 37,91.

De nationale titelstrijd op de 500 meter gaat over een klassement van twee ritten. De schaatssters rijden vrijdag nog de tweede 500 meter. De tickets voor de EK en WK afstanden worden verdeeld op basis van de beste tijden in één van de twee ritten.