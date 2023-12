Schaatsster Kok verovert derde Nederlandse titel op 500 meter

Schaatsster Femke Kok is voor de derde keer Nederlands kampioene op de 500 meter geworden. De regerend wereldkampioene bleef in het klassement over twee ritten in Heerenveen Jutta Leerdam en Marrit Fledderus voor.

Kok had in de eerste 500 meter concurrente Leerdam verslagen met 37,33. De wereldkampioene op de 1000 meter van Jumbo-Visma kwam toen tot 37,69. In de tweede 500 meter was Kok opnieuw sneller. Ze won met 37,32 tegen 37,78 voor Leerdam en prolongeerde haar nationale titel.

De drie schaatssters die de snelste tijd in een van de twee races hadden neergezet, kwalificeren zich in principe voor de WK afstanden. Naast Kok en Leerdam is dat ook Fledderus. De 37,91 van de 22-jarige Friezin van Reggeborgh in de eerste omloop was voldoende voor het WK-ticket, maar ze verbeterde zich nog tot 37,84.