Skiër Odermatt wint Super G in Italiaanse Bormio

Skiër Marco Odermatt uit Zwitserland heeft bij de wereldbeker in het Italiaanse Bormio de Super G gewonnen. Odermatt had met 1.27,72 uiteindelijk 0,98 seconden voorsprong op de Oostenrijker Raphael Haaser. Het brons ging naar de Noor Aleksander Aamodt Kilde.

Odermatt eindigde donderdag nog als tweede op de afdaling. Die werd verrassend gewonnen door de Fransman Cyprien Sarrazin.

Door de zege in de Super G verstevigde Odermatt zijn leiding in het algemene klassement. Ook in het wereldbekerklassement van de Super G staat hij bovenaan.