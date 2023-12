Skiester Shiffrin wint slalom in Lienz

Skiester Mikaela Shiffrin heeft de slalom in het Oostenrijkse Lienz gewonnen. Voor Shiffrin is het de 93e wereldbekeroverwinning uit haar carrière. Shiffrin eindigde in 1.48,75 en bleef daarmee de Duitse Lena Duerr met 2,34 voor. De Zwitserse Michelle Gisin pakte het brons.

Voor Shiffrin is het haar 56e overwinning in de wereldbeker op de slalom. De Amerikaanse was donderdag ook al de beste op de reuzenslalom.

Met de winst op de slalom verstevigt ze opnieuw haar koppositie in het algemeen klassement.