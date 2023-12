Spaanse en Britse tennissers winnen eerste duel bij United Cup

Op de eerste dag van het nieuwe tennisseizoen hebben Spanje en Groot-Brittannië hun eerste groepswedstrijd gewonnen bij de United Cup. Spanje versloeg Brazilië met 2-1 in het Australische Perth, terwijl de Britten aan het eind van de dag met 2-1 te sterk bleken voor Australië.

De Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina zette zijn land op voorsprong door in het enkelspel te winnen van Thiago Seyboth Wild: 6-4 6-0. De Braziliaanse Beatriz Haddad Maia trok de stand daarna gelijk. Zij won haar duel met Sara Sorribes Tormo. De beslissende mixdubbel ging uiteindelijk met 6-4 7-5 naar Spanje.

Het duel tussen Groot-Brittannië en Australië was na de twee enkelwedstrijden al beslist. De Brit Cameron Norrie won in een spannende wedstrijd van Alex de Minaur: 6-4 2-6 7-6 (2). De Britse Katie Boulter verdubbelde daarna die voorsprong door met 6-2 6-4 Ajla Tomljanovic te verslaan. De mix ging uiteindelijk wel naar Australië: 6-3 7-5 (5).

Spanje en Brazilië spelen in groep A ook nog tegen Polen. Australië en Groot-Brittannië treffen de VS.

Nederland komt zaterdag in actie bij de United Cup, wanneer het in groep F speelt tegen Noorwegen. Kroatië zit daar ook bij. De United Cup is een voorbereidingstoernooi op de Australian Open. De eerste grand slam van het jaar begint over ruim twee weken.