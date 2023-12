Tennisster Osaka wil dochtertje Shai inspireren tijdens rentree

Tennisster Naomi Osaka hoopt haar dochtertje Shai te inspireren tijdens haar rentree bij het WTA-toernooi van Brisbane in januari. Het wordt het eerste optreden van de voormalig nummer 1 van de wereld uit Japan in vijftien maanden.

De viervoudig grandslamwinnares kwam voor het laatst in actie in het toernooi van Tokio in september 2022. In juli van dit jaar beviel Osaka van haar dochter.

“Moeder zijn heeft mijn leven enorm veranderd”, zegt ze. “Ik denk dat het mijn kijk op veel dingen heeft veranderd. Bevallen was een van de meest pijnlijke dingen die ik ooit heb meegemaakt. Het heeft me absoluut het gevoel gegeven dat ik fysiek veel aankan. Ik wil Shai laten zien dat ze tot alles in staat is, dus dat is een van mijn belangrijkste doelen en belangrijkste redenen waarom ik hier weer wil zijn.”

Osaka zegt uit te kijken naar haar rentree. “Ik omarm het feit dat dit mijn eerste toernooi in heel lange tijd is. Ik probeer plezier te hebben en tegelijkertijd goed te presteren”, zegt ze.

Het toernooi in Brisbane geldt voor Osaka als voorbereiding op de Australian Open, die ze in 2019 en 2021 won.