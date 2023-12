Van der Poel ook oppermachtig in zijn zesde cross van dit seizoen

Mathieu van der Poel heeft ook zijn zesde optreden als veldrijder dit seizoen met een overtuigende zege afgesloten. De wereldkampioen kwam ook solo over de streep in Loenhout. Het was daar zo modderig dat zijn witte kampioenstrui niet meer zichtbaar was.

Van der Poel reed in de crosses van Herentals, Mol, Antwerpen en Gavere snel weg van zijn concurrenten. In Loenhout deed hij het rustiger aan, net als donderdag in Diegem. De Nederlander besloot het tempo pas halverwege de wedstrijd te verhogen. Dat was voldoende om al zijn tegenstanders te lossen.

De Belg Gianni Vermeersch eindigde met een achterstand van 38 seconden als tweede, vlak voor de Spanjaard Felipe Orts. De Nederlander Ryan Kamp werd vierde. Wout van Aert, Eli Iserbyt en Lars van der Haar gingen niet van start in Loenhout.