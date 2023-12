Veldrijdster Cant wint modderige cross in Loenhout

Sanne Cant heeft in Loenhout de Exact Cross gewonnen bij de vrouwen. De Belgische van Crelan-Corendon pakte haar eerste zege van het seizoen. De Tsjechische Kristyna Zemanova werd tweede, Manon Bakker uit Nederland derde.

De wedstrijd werd onder zware omstandigheden gereden, met veel regen en blubber. Aan het einde van de eerste ronde wist Cant de aanval te openen. Zemanova kon Cant nog enige tijd volgen, terwijl Bakker een gat moest dichten. Dat lukte uiteindelijk niet.

Bij de vrouwen waren enkele toppers afwezig, zoals de Nederlandse rijders Fem van Empel en Puck Pieterse.

De wedstrijd bij de mannen is later vrijdag. Mathieu van der Poel is daar de favoriet.