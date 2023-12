Wielrenster Van Dijk mikt op comeback bij Vuelta Extremadura

Wielrenster Ellen van Dijk wil in maart al terugkeren in het peloton. Van Dijk, die dit jaar beviel van haar zoontje Faas, wil dan meedoen aan de Vuelta Extremadura. Dat meldt ze op X.

“Mijn trainingsniveau is beter dan ik had kunnen wensen na de bevalling”, schrijft ze. “Daarom hebben we besloten dat ik op 8 maart al terugkeer in het peloton in de Vuelta Extremadura. Ik kijk er nu al naar uit om weer te racen.”

De drievoudig wereldkampioene tijdrijden had zich al tot doel gesteld mee te doen aan de Olympische Spelen volgend jaar in Parijs.

De Vuelta Extremadura vindt van 8 tot en met 10 maart plaats.