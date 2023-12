Djokovic koestert bij begin seizoen geen wrok tegen Australië

Novak Djokovic begint zondag het nieuwe tennisseizoen in Australië, waar hij begin 2022 na juridisch getouwtrek het land werd uitgezet voorafgaand aan deelname aan de Australian Open, omdat hij zich niet had gevaccineerd tegen het coronavirus. Wrok koester de Serviër niet.

“Ik heb altijd het gevoel gehad dat Australië mijn gelukkige plek was waar ik me geweldig voelde, afgezien van de situatie twee jaar geleden die natuurlijk niet echt leuk was”, zei hij in aanloop naar het duel in de United Cup met de Chinees Zhang Zhizhen.

“Maar verder heb ik altijd genoten, het beste tennis gespeeld en dus zijn mijn gevoelens voor Australië dit jaar heel positief”, aldus de 36-jarige Djokovic, die begin dit jaar de titel pakte op de Australian Open.

De nummer 1 van de wereld hoopt in januari alweer voor de elfde keer het grandslamtoernooi te winnen. Bij de United Cup is hij de kopman van Servië, dat in een groep zit met China en Tsjechië. De Chinezen wonnen al verrassend met 3-0 van de Tsjechen.