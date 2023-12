Ecclestone ziet gelijkenissen tussen Verstappen en Schumacher

Voormalige Formule 1-baas Bernie Ecclestone ziet gelijkenissen tussen wereldkampioen Max Verstappen en autosporticoon Michael Schumacher. “Max heeft een beetje Michael in zich”, zegt hij in gesprek met het Duitse persbureau DPA.

“Maar Max is niet zo genadeloos als Michael was, omdat Michael er nooit aan dacht om compromissen te sluiten.” Verstappen domineerde afgelopen seizoen door 19 van de 22 races in de Formule 1 te winnen. Het was zijn derde wereldtitel op rij.

Schumacher deelt met Lewis Hamilton het record van zeven wereldtitels. Bij een ernstig skiongeluk in 2013 liep hij zwaar hersenletsel op. Sinds zijn ongeluk is hij niet meer in het openbaar verschenen.