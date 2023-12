Gilgeous-Alexander leidt Oklahoma City langs Denver Nuggets

Onder aanvoering van Shai Gilgeous-Alexander hebben de basketballers van Oklahoma City Thunder een tik uitgedeeld aan regerend NBA-kampioen Denver Nuggets. Het werd in Denver 119-93.

Gilgeous-Alexander was goed voor 40 punten, waarvan 17 in het derde kwart. Oklahoma City won acht van de laatste tien duels en passeerde Denver in de stand van de Western Conference. Oklahoma City staat nu tweede, Denver derde.

Denver leed de eerste nederlaag in zeven wedstrijden en verloor dit NBA-seizoen thuis nog maar drie keer, waarvan twee tegen Oklahoma City.