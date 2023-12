Leerdam bezorgt Jumbo-Visma met goud op 1000 meter eerste succes

Jutta Leerdam heeft bij de NK afstanden in Heerenveen voor de vijfde keer op rij de Nederlandse titel op de 1000 meter gegrepen. De schaatsster van Jumbo-Visma was op haar 25e verjaardag met 1.13,75 veruit de beste. Het zilver was voor Antoinette Rijpma-de Jong en brons was voor Isabel Grevelt.

Leerdam bezorgde haar ploeg de eerste Nederlandse titel dit weekend. Ze greep eerder ook zilver op de 500 meter. Op beide afstanden heeft ze zich geplaatst voor de EK en WK afstanden. Leerdam is regerend Europees en wereldkampioene op de 1000 meter.

Femke Kok kwam na 200 meter in haar rit ten val. Tegenstandster Rijpma-De Jong kwam nog tot 1.14,91. Leerdam dook daar vervolgens ruim onder.

De top drie op de 1000 meter plaatst zich voor de WK afstanden die van 15 tot en met 18 februari in Calgary worden gehouden. Het trio start normaal gesproken ook op de EK afstanden die van 5 tot en met 7 januari plaatsvinden in Thialf.

Leerdam was “hartstikke blij” dat ze met een enorm verschil met de concurrentie haar vijfde titel op de kilometer binnenhaalde. Een perfect verjaardagscadeau wilde ze het echter niet noemen. “Het kan altijd nog beter, maar een titel is een titel”, bleef ze kritisch op haar eigen optreden. Na haar zilver op de 500 meter dacht ze nog hinder te hebben gehad van de 1500 meter, waarin ze een zware slotronde kende. “Ik voelde het niet helemaal en had moeite met mijn co√∂rdinatie. Mijn timing was in de war.”

De wereldkampioene gaf ook aan last te hebben gehad van haar linkerenkel. “Ik denk dat ik nog meer kracht kwijt kan. Ik wil dat hoe goed ik nu ben er ook uitkomt. Daar heb ik een zwak punt en verlies ik kracht. Ik denk dat we proberen dat aan te pakken met extra training rondom die enkel. Ik wil weer naar 100 procent toe, dan kan ik op de WK echt laten zien wat ik kan.”