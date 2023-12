Nadal bij rentree in Brisbane gekoppeld aan qualifier

Bij zijn terugkeer op de ATP Tour treft 22-voudig grandslamwinnaar Rafael Nadal een qualifier in de eerste ronde van het tennistoernooi van Brisbane. Dat heeft de loting uitgewezen.

De 37-jarige Nadal kwam door een begin dit jaar opgelopen heupblessure niet meer in actie. In Brisbane, waar hij met een wildcard is toegelaten, treft hij in de tweede ronde mogelijk de als achtste geplaatste Rus Aslan Karatsev.

Nadal, inmiddels afgezakt naar de 672e plek op de wereldranglijst, neemt in Brisbane ook deel aan het dubbelspel. Met landgenoot en coach Marc López treft hij de Australiërs Max Purcell en Jordan Thompson. Nadal en López wonnen in 2016 als dubbelpartners goud op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.