Nederlandse tennissers beginnen United Cup met zege op Noorwegen

De Nederlandse tennissers zijn het nieuwe seizoen begonnen met een zege in de eerste groepswedstrijd van de United Cup, een voorbereidingstoernooi op de Australian Open. In groep F was Nederland met 2-1 te sterk voor Noorwegen.

Het beslissende punt werd binnengehaald in het gemengd dubbelspel. Wesley Koolhof en Demi Schuurs versloegen het Noorse duo Ulrikke Eikeri en Casper Ruud met 7-6 (5) 7-5. Koolhof en Schuurs maakten zowel in de eerste als tweede set een 3-5-achterstand ongedaan.

Ruud, de nummer 11 van de wereld, trok eerder de stand gelijk na een overwinning op Tallon Griekspoor: 6-3 6-4. Griekspoor werd in de eerste set één keer en in de tweede set twee keer gebroken.

De Nederlandse kopman besloot op het laatste moment toch deel te nemen. “Omdat ik graag voor mijn land uitkom. Ik ben ook een groot fan van Australië. Het is een heel fijne plek om te zijn en de omstandigheden zijn geweldig.”

Arantxa Rus had Nederland op 1-0 gezet na winst op Malene Helgø: 7-6 (4) 6-1. Dinsdag speelt Nederland de tweede groepswedstrijd tegen Kroatië.