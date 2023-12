Orie kan mindere fase bij schaatsteam Jumbo-Visma niet voorkomen

Voor schaatsploeg Jumbo-Visma zijn de NK afstanden teleurstellend verlopen. Alleen Jutta Leerdam loste de verwachtingen in en veroverde het goud op de 1000 meter voor ploeggenote Antoinette Rijpma-de Jong. De geel-zwarte formatie haalde slechts zes startplekken binnen voor de WK afstanden. “Het is niet goed. Ik ga daar geen excuses voor zoeken, het is wat het is”, zei coach Jac Orie.

Ter vergelijking: in februari van dit jaar greep de ploeg van Orie elf startplekken voor de individuele afstanden op de WK. Jutta Leerdam en Antoinette Rijpma-de Jong veroverden toen op de WK goud op respectievelijk de 1000 en de 1500 meter. Thomas Krol won zilver en brons, maar wist zich op deze NK helemaal niet te plaatsen voor de WK.

“Ik heb er zeker ideeën over en we hebben ook aanknopingspunten”, zei Orie. “We hebben een aantal fysieke problemen en een aantal schaatsspecifieke problemen. We willen die keren, maar dat lukt gewoon niet goed.”

Op het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker in oktober presteerden de schaatsers van Jumbo-Visma ook al minder dan in de voorgaande jaren. Toen zei Orie dat de NK in december het doel waren en de internationale toernooien later in het seizoen. “We hebben toen al een aantal zaken geïdentificeerd, waar we aan zijn gaan werken. Dat is gedeeltelijk gelukt, maar wat gewerkt heeft, valt me tegen. Het is heel simpel, als sporters niet presteren is dat voor 50 procent te allen tijde mijn schuld. Ik loop daar niet voor weg.”

Voor de schaatsers zelf was het ook een zoektocht. Jorrit Bergsma, die zich alsnog plaatste voor de 10 kilometer van de WK was ziek geweest. Maar Krol dacht echt dat “alle seinen voor de ploeg op groen stonden om weer goed te rijden”. “De tijden waren beter, we zaten er goed in, zelfs een beetje in een flow en dan komt het er niet uit, in ieder geval voor mij”, was hij kritisch. “Ik heb geen idee waarom en heb echt vraagtekens. We moeten het goed analyseren, want we staan echt achter.”

Krol erkende dat de concurrenten van vooral Reggeborgh het heel goed hebben gedaan. “Maar ze rijden geen tijden waarvan ik denk: dat heb ik nog nooit gedaan, behalve dan op de 500 meter. Het is vooral dat ik zelf mijn niveau niet haal. Ik dacht echt na het trainingskamp in Collalbo dat we de stijgende lijn te pakken hadden. Het is ronduit waardeloos dat het er niet uitkomt.”

Orie zei deze mindere periode voor de ploeg al twee keer eerder te hebben verwacht. “En toen kwam die niet”, zei hij. “En nu ik het niet verwachtte, omdat het in de zomer eigenlijk goed liep, gebeurt het wel.”