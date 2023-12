Roest opnieuw de beste op 10 kilometer, Bergsma pakt WK-ticket

Patrick Roest heeft voor de tweede keer de Nederlandse titel op de 10 kilometer veroverd. De 28-jarige schaatser van Reggeborgh was bij de NK afstanden in Heerenveen met 12.47,21 verreweg de beste. Het zilver ging naar Jorrit Bergsma, die zich daarmee naast Roest ook kwalificeert voor de WK afstanden in februari.

Bergsma was met 12.54,87 net iets sneller dan Marwin Talsma, de Nederlands kampioen van 2021 die de beste tijd had neergezet met 12.55,34. De 37-jarige Fries van Jumbo-Visma greep donderdag naast een WK-ticket op de 5000 meter, nadat hij in de aanloop naar de NK ziek was geweest. Bergsma werd drie keer eerder wereldkampioen op de 10 kilometer en veroverde olympisch goud bij de Spelen van Sotsji in 2014.

Roest was in februari van dit jaar bij de NK ook al de beste op de 10 kilometer. Een maand later bij de WK greep de Lekkerkerker na te zijn ingestort met een vierde plaats naast de medailles. Bergsma werd toen tweede.

Met gouden medailles op de 5000 meter en 10 kilometer en zilver op de 1500 meter is Roest tevreden over zijn NK. “Het doel van het weekend was om te zien dat de basis goed zit. De 5 en 10 kilometer kon ik mooi afbouwen en de 1500 meter kon ik vlak houden”, zei de schaatser van Reggeborgh, die aangaf dat hij wel degelijk moet bijkomen. “Jammer genoeg doet het meer pijn dat het lijkt. Het is een zwaar weekend. Ik heb dat ook gemerkt na het kwalificatietoernooi van oktober, toen ik me na de races best goed voelde, maar ’s maandags bekaf was.”

Bergsma was heel blij dat hij zich alsnog had geplaatst voor de WK. “Er werd hard gereden in de rit voor ons. Met mijn huidige vorm wist ik dat het lastig ging worden”, zei de stayer. “Tegen het einde kon ik mee op de bagagedrager van Patrick. Dat hielp me er net doorheen. Het was een heel lastige rit, maar ik ben blij dat het gelukt is.”