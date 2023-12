Schaatser De Boo bij NK ook beste op 1000 meter, Krol mist WK

Jenning de Boo heeft op de NK afstanden na de 500 meter ook de 1000 meter op zijn naam geschreven. De 19-jarige schaatser van Reggeborgh troefde met een tijd van 1.07,36 ploeggenoten Tim Prins en Kjeld Nuis af. Prins pakte het zilver met 1.07,52. Nuis werd derde met 1.07,67.

Thomas Krol slaagde er niet in zich te kwalificeren voor de WK afstanden. De 31-jarige olympisch kampioen op de kilometer eindigde met 1.08,74 als tiende. Vorig seizoen greep Krol bij de WK nog het zilver achter de Amerikaan Jordan Stolz. Nuis werd toen vierde. Ook Hein Otterspeer, Kai Verbij en Joep Wennemars wisten zich niet te kwalificeren voor de WK.

Wennemars zat het dichtst bij het podium. De 21-jarige schaatser van Jumbo-Visma verbeterde zichzelf flink naar 1.07,85, maar zag Prins en Nuis net nog onder zijn tijd duiken. Verbij werd vijfde in 1.08,11, Tijmen Snel zesde in 1.08,12. Otterspeer werd met 1.08,40 zevende.

De Boo waande zich nog steeds op een andere planeet, “nu nog weer een stukje verder weg”, zei hij. “Ik was superzenuwachtig, ook omdat zo’n laatste ronde niet mijn sterkste punt is. Ik denk dat in mijn slotronde nog wel rek zit.” Hij verpulverde zijn persoonlijk record van 1.08,14 dat hij in oktober op het kwalificatietoernooi had gereden.

Krol vond vooral dat hij zijn eigen niveau niet had gehaald. “Ik heb alles eraan gedaan. Er zit niet meer in op dit moment. Dit is een uitslag voor mij om me voor te schamen”, baalde hij. De olympisch kampioen dacht dat hij en zijn ploeggenoten in de aanloop naar de NK weer in een flow begonnen te raken. “Dan komt het er niet uit, in ieder geval niet voor mij. Ik heb geen idee waarom. Ik dacht echt dat het goed zou gaan. Dat moeten we analyseren.”