Schouten schaatst naar NK-goud op 5000 meter voor Beune

Irene Schouten heeft bij de NK afstanden voor de vierde keer de Nederlandse titel op de 5000 meter gewonnen. De regerend wereldkampioene van AH-Zaanlander was de beste met 6.49,89. Achter haar werd Joy Beune met 6.52,97 tweede. De schaatsster van IKO plaatst zich daarmee met Schouten voor de WK op de 5000 meter.

Schouten klopte in haar rit ploeggenote Marijke Groenewoud. Die kon het tempo van de olympisch kampioene niet bijhouden en eindigde als vierde met 6.56,80. Sanne in ’t Hof was ook sneller. Zij pakte met 6.55,31 het brons.