Van Barneveld verliest van Littler en loopt kwartfinale mis

Raymond van Barneveld is er bij het wereldkampioenschap darts niet in geslaagd de kwartfinales te halen. De Hagenaar verloor met 4-1 van de 16-jarige Brit Luke Littler. Michael van Gerwen is de enige Nederlander die nog in het toernooi zit.

Van Barneveld haalde met 99,61 een uitstekend gemiddelde, maar Littler deed het met 105,01 nog beter. Het dartstalent scoorde ook uitstekend op zijn dubbels en gaf Van Barneveld geen kans.

Littler neemt het in de kwartfinale op tegen de Noord-Ier Brendan Dolan.

“Er is geen eer aan te behalen. Hier moet je wel even van bijkomen. Ik moet mijn meerdere erkennen in deze jonge knul”, zei Van Barneveld bij Viaplay.