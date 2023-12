Van der Poel boekt in wereldbeker Hulst zevende veldritzege op rij

Mathieu van der Poel heeft zijn zegetocht in het veldrijden voortgezet met een overwinning in de wereldbekercross in het Zeeuwse Hulst. Het was de zevende triomf op rij voor de Nederlandse wereldkampioen. Het was zijn zesde zege in Hulst, waar hij al zijn concurrenten op grote afstand reed.

Van der Poel reed in Hulst zijn derde cross in drie dagen. Hij gaf voor de start aan dat hij wel een beetje vermoeidheid voelde, maar daar was uiteindelijk weinig van te merken. Joris Nieuwenhuis eindigde op twaalf seconden achterstand als tweede, Lars van der Haar werd derde op twintig seconden.

In de laatste ronde was er sprake van ergernis bij Van der Poel over boegeroep uit het publiek. Hij spuugde richting de toeschouwers.

De Brabander mikt begin februari in het Tsjechische Tabor op zijn zesde wereldtitel. In alle crosses die hij tot nog toe reed, was de Sportman van het Jaar ongenaakbaar. Hij won achtereenvolgens in Herentals, Mol, Antwerpen, Gavere, Diegem en Loenhout en dus Hulst.

Van der Poel begon rustig op het technische parcours en hield zich de eerste twee ronden nog gedeisd. Hij liet onder anderen de Belg Eli Iserbyt en de Nederlandse belofte Tibor Del Grosso het kopwerk doen. Maar na een ferme versnelling reed Van der Poel iedereen los en kon hij aan een indrukwekkende solo beginnen.

Zijn voorsprong liep snel op naar boven de dertig seconden. Hij liet achter hem Nieuwenhuis, Van der Haar en Pim Ronhaar strijden om de andere twee podiumplekken. Iserbyt, die de eerste ronde nog hard op kop had gereden, viel al snel ver terug en de Belg gaf zelfs op. Hij leidt nog wel in het wereldbekerklassement met 275 punten. Nieuwenhuis klom naar de tweede plaats met 240 punten, Ronhaar staat derde met 238 punten.

Van der Poel had in Hulst ook weinig te duchten van zijn grote rivalen Wout van Aert en Thomas Pidcock. Van Aert viel in het begin van de race door valpartijen en materiaalpech ver terug, al werkte hij zich alsnog op tot de vijfde plaats. Pidcock, de olympisch- en wereldkampioen mountainbiken, kwam vlak na de start ten val en moest een heel stuk lopen met een kapotte fiets. Hij werkte de wedstrijd af in de achterhoede.