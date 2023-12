Van der Poel spuugt in publiek: helemaal klaar met boegeroep

Mathieu van der Poel heeft in de laatste ronde van de wereldbeker veldrijden in het Zeeuwse Hulst gespuugd naar het publiek. Het incident was goed te zien op de televisiebeelden. De 28-jarige wereldkampioen verklaarde na afloop dat hij bijzonder geƫrgerd was over het constante boegeroep van een groepje toeschouwers.

“Ik had het helemaal gehad met dat boegeroep. Al in de opwarmronde begon dat. Blijf dan thuis”, was zijn reactie bij Sporza. “Ik ga niet herhalen wat ze allemaal riepen, dat moet je ze zelf maar vragen. Dat boegeroep hoort niet thuis in de sport, voor niemand. Na een tijd is het genoeg geweest, ook voor mij. Ik ben er helemaal klaar mee.”

Van der Poel was in Hulst opnieuw oppermachtig. Hij boekte zijn zevende zege in zeven wedstrijden. In de laatste ronde nam de Nederlander wat gas terug, in de wetenschap dat zijn zege veilig was. Het was ook het moment waarop hij zijn zelfbeheersing kwijtraakte. Volgens Sporza heeft de internationale wielrenunie UCI Van der Poel bestraft met een boete van 250 Zwitserse franken, omgerekend ongeveer 270 euro.

Van der Poel plaatste later op zijn X-account een retweet van een supporter, die beweerde getuige te zijn geweest van het wangedrag. “Die Belgische supporters gooiden urine en bier naar hem. Ik stond er vlak naast”, luidde het bericht.