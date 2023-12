Van Gerwen tegen Engelsman Williams in kwartfinale WK darts

Michael van Gerwen treft in de kwartfinales van het WK darts in Londen Scott Williams. De Engelsman, de nummer 52 van de wereld, schakelde in de vierde ronde de als tiende geplaatste Australiër Damon Heta uit.

De partij tussen drievoudig wereldkampioen Van Gerwen en Williams is op nieuwjaarsdag.

Heta was vrijdag nog verantwoordelijk voor de uitschakeling van de Nederlander Berry van Peer. Williams verraste eerder door de als zevende geplaatste Danny Noppert in de tweede ronde te verslaan. Hij was tegen Heta tamelijk superieur en won met 4-1 in sets.

Van Gerwen bereikte vrijdag met groot machtsvertoon de laatste acht door met 4-0 te winnen van de Engelsman Stephen Bunting.