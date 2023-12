Veldrijdster Pieterse blijft Alvarado in Hulst maar net voor

Veldrijdster Puck Pieterse heeft de wereldbekerwedstrijd in het Zeeuwse Hulst op haar naam geschreven. De Nederlands kampioene bleef in een spannende slotronde Ceylin del Carmen Alvarado maar net voor. Lucinda Brand en wereldkampioene Fem van Empel eindigden respectievelijk als derde en vierde.

Pieterse won vorig jaar ook al in Hulst. De wereldbeker in de Zeeuwse plaats was de elfde in de cyclus en de eerste op Nederlandse bodem.

Pieterse nam na de start snel de leiding en bouwde een voorsprong van zestien seconden op het drietal Brand, Alvarado en Van Empel op. Alvarado had zich na een slechte openingsfase teruggevochten.

Van Empel ging in de derde ronde onderuit na een manoeuvre van Brand in een afdaling en verloor daardoor te veel tijd om nog kans te maken op de eerste plek. Halverwege was het gat tussen Pieterse en Brand en Alvarado 21 seconden.

Het gat werd gaandeweg kleiner en Alvarado kwam in de laatste ronde, na een foutje van Pieterse, nog in het wiel van de kampioene. Pieterse sloeg de aanval van Alvarado echter af en won na Gavere en Diegem ook in Hulst. Alvarado moest zes seconden toegeven op de winnares, Brand twaalf en Van Empel zestien.

“Het was een grote modderpoel”, zei Pieterse na afloop in een flashinterview. “Het is hier altijd best glad en lastig. Ik maakte in de laatste ronde toch nog een foutje, maar ik wist dat het laatste deel van de ronde in mijn voordeel zou zijn.” Pieterse staat met 220 punten derde in de wereldbekerstand, achter Brand (237) en leidster Alvarado (312).