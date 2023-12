Atleet Benjamin Kiplagat (34) uit Oeganda vermoord in Kenia

Benjamin Kiplagat is zondag dood aangetroffen in zijn auto in Kenia. De 34-jarige atleet uit Oeganda, geboren in Kenia, is volgens lokale media vermoord.

Kiplagat vertegenwoordigde Oeganda op meerdere Olympische Spelen en wereldkampioenschappen. De 3000 meter steeplechase was zijn favoriete onderdeel. Het lichaam van Kiplagat werd gevonden in de stad Eldoret, waar veel Keniaanse atleten graag trainen.

Een woordvoerder van de politie heeft aan lokale media laten weten dat Kiplagat een steekwond in zijn nek had.