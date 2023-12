Australische media: wielrenner Dennis heeft zijn vrouw doodgereden

Wielrenner Rohan Dennis is gearresteerd in Adelaide voor het doodrijden van zijn vrouw. Dat melden verschillende media in Australië.

De 33-jarige Dennis stond dit jaar nog onder contract bij de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma, maar kondigde zijn afscheid aan. Hij zou zijn 32-jarige vrouw aan hebben gereden met een pick-uptruck. Melissa Dennis, familienaam Hoskins, is in een ziekenhuis in Adelaide aan haar verwondingen overleden. Dennis en zijn vrouw vormden een gezin met twee kinderen.

Volgens Australische media is Dennis opgepakt en later op borgtocht vrijgelaten. Hij wordt beschuldigd van ‘dood door gevaarlijk rijgedrag en het in gevaar brengen van een mensenleven’. Dennis moet op 13 maart voor de rechter verschijnen.

Dennis was een erkend tijdritspecialist. Hij veroverde tweemaal de wereldtitel op die discipline en won etappes in de Tour de France, Ronde van Italië en Ronde van Spanje. Zijn overleden vrouw was succesvol als baanwielrenster en werd in 2015 met Australië wereldkampioen op de ploegenachtervolging. Ze nam in 2017 afscheid als prof.