De basketballers van Detroit Pistons weten eindelijk weer wat winnen is in de NBA. Na een reeks van 28 nederlagen op rij klopten ze Toronto Raptors in een spannend duel (129-127).

Cade Cunningham was met 30 punten en 12 assists de grote man bij Detroit Pistons, dat de afgelopen weken negatieve geschiedenis schreef. Nooit eerder verloor een club 28 duels op rij in één seizoen in de NBA.

Philadelphia 76ers verloor tweemaal ook 28 duels op rij maar die series waren verdeeld over twee seizoenen.