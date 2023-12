Dartsensatie Littler noemt Van Barneveld ‘echte gentleman’

Darter Luke Littler is nog steeds onder de indruk van Raymond van Barneveld. “Na mijn overwinning op hem vertelde hij dat ik voor de wereldtitel moest gaan”, zei de Engelse dartsensatie na zijn zege op de Hagenaar in de achtste finales van het WK (4-1). “Hij is een echte gentleman. Ik heb veel respect voor hem.”

De 16-jarige Litller was nog niet geboren toen de 56-jarige Van Barneveld in 2007 zijn laatste wereldtitel won. Hij haalde tegen de Nederlander een gemiddelde van 105,01. “Het is ongelooflijk”, reageerde hij. “Ik kan mijn gemiddelde nauwelijks geloven. Ik bleef mijn legs ook maar snel uitgooien. Ik weet niet wat ik daar nog meer over kan zeggen.”

Littler neemt het in de kwartfinale op tegen Brendan Dolan. “Er is geen eer aan te behalen. Hier moet je wel even van bijkomen. Ik moet mijn meerdere erkennen in deze jonge knul”, zei Van Barneveld bij Viaplay.

Michael van Gerwen is na de uitschakeling van Van Barneveld de enige overgebleven Nederlander op het WK. Hij speelt maandag in de kwartfinale tegen de Engelsman Scott Williams. Zes van de acht kwartfinalisten zijn Engels, Dolan komt uit Noord-Ierland. Alleen Van Gerwen is niet geboren in Groot-Brittanniƫ.

Drievoudig wereldkampioen Van Gerwen is bij de bookmakers favoriet voor de eindzege. Gokkers zien hun inzet verdubbelen als de Brabander wint. Een geslaagde weddenschap op Littler of Luke Humphries levert ruim viermaal de inzet op.