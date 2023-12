Djokovic begint tennisseizoen met zege op Zhang in United Cup

Novak Djokovic is het nieuwe tennisseizoen begonnen met een overwinning in de United Cup. De 36-jarige nummer 1 van de wereld won in het landentoernooi in twee sets van de Chinees Zhizhen Zhang: 6-3 6-2.

Djokovic zette zijn land met de zege op een 1-0-voorsprong tegen China, dat eerder met 3-0 had gewonnen van Tsjechië. Olga Danilovic neemt het in de andere enkelpartij op tegen Qinwen Zheng. Daarna volgt nog een dubbel.

Djokovic wil later in januari zijn elfde titel veroveren op de Australian Open. De Serviër won het grandslamtoernooi afgelopen januari voor de tiende keer, nadat hij een jaar eerder na juridisch getouwtrek het land werd uitgezet voorafgaand aan deelname aan de Australian Open, omdat hij zich niet had gevaccineerd tegen het coronavirus.