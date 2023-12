Keniaanse Chebet loopt naar wereldrecord op 5 kilometer

Atlete Beatrice Chebet uit Kenia heeft op de laatste dag van het jaar bij een wegwedstrijd in Barcelona het wereldrecord op de 5 kilometer verbeterd. De wereldkampioene veldlopen noteerde een tijd van 14.13 minuten waarmee ze ruim sneller was dan de 14.29 die Senbere Teferi uit Ethiopië in september 2021 in Herzogenaurach liep in een vrouwenwedstrijd.

De 23-jarige Keniaanse was ook sneller dan de tijd van 14.19 die Ejegayehu Taye uit Ethiopië in 2021 in Barcelona liep in een wedstrijd waar mannen en vrouwen tegelijk van start gingen. Taye eindigde nu als tweede in 14.21.

Chebet veroverde in februari van dit jaar in Bathurst in Australië de wereldtitel bij het veldlopen door Letesenbet Gidey te verslaan. Bij de WK atletiek op de baan in Boedapest pakte ze brons op de 5000 meter achter winnares Faith Kipyegon en Sifan Hassan.