Nadal onderuit in dubbelspel bij rentree op tennisbaan

Rafael Nadal is met een nederlaag teruggekeerd op de tennisbaan. De Spanjaard ging samen met zijn partner Marc López onderuit in een dubbelwedstrijd van het toernooi van Brisbane. De Australiërs Max Purcell en Jordan Thompson waren in twee sets te sterk: 6-4 6-4.

Nadal leek geen hinder meer te hebben van een heupblessure die hem bijna het hele jaar aan de kant heeft gehouden. Nadal en López wonnen in 2016 als dubbelpartners goud op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.

De 37-jarige Nadal viert dinsdag met een wedstrijd tegen voormalig wereldtopper Dominic Thiem zijn rentree in het enkelspel. Beide spelers zijn aan elkaar gekoppeld in de eerste ronde van het toernooi in Brisbane.

De Spanjaard, 22-voudig grandslamwinnaar, is afgezakt naar de 672e plaats van de wereldranglijst. De Oostenrijker Thiem, voormalig nummer 3 van de wereld, werd de afgelopen jaren ook geplaagd door blessureleed. Hij is nu de nummer 98 van de wereld.

Nadal versloeg Thiem tweemaal in de finale van Roland Garros.