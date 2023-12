Nadal viert rentree tegen Thiem en tennist wellicht langer door

Rafael Nadal viert dinsdag met een wedstrijd tegen voormalig wereldtopper Dominic Thiem zijn rentree op de tennisbaan. Beide spelers zijn aan elkaar gekoppeld in de eerste ronde van het toernooi in Brisbane.

De 37-jarige Nadal liep begin van dit jaar een heupblessure op en kwam vervolgens niet meer in actie. De Spanjaard, 22-voudig grandslamwinnaar, is afgezakt naar de 672e plaats van de wereldranglijst. De Oostenrijker Thiem, voormalig nummer 3 van de wereld, werd de afgelopen jaren ook geplaagd door blessureleed. Hij is nu de nummer 98 van de wereld.

Nadal liet eerder dit jaar doorschemeren dat hij aan het einde van 2024 afscheid wil nemen. Maar op een persconferentie in Brisbane vertelde hij dat zijn beslissing nog niet vaststaat. “Ik stop waarschijnlijk”, zei hij. “De kans is groot dat ik komende weken voor het laatst in AustraliĆ« speel. Maar als ik hier volgend jaar toch ben, zeg dan niet: het zou jouw laatste seizoen zijn. Want dat heb ik nooit gezegd.”

Thiem moest zich in Brisbane via de kwalificaties plaatsen voor het hoofdtoernooi. Zijn wedstrijd tegen de AustraliĆ«r James McCabe werd even onderbroken omdat er een giftige slang op de baan lag. Het beest van zo’n 50 centimeter lang werd door een specialist gevangen. “Ik hou wel van exotische dieren”, zei Thiem. “Maar ik vond het toch wel gevaarlijk voor de ballenjongens.”