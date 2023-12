Organisatie veldrit Hulst hekelt fans die Van der Poel belaagden

De organisatie van de wereldbeker veldrijden in het Zeeuwse Hulst baalt van de toeschouwers die zaterdag Mathieu van der Poel bekogelden met bier en twee persfotografen het water in hebben geduwd. Extra maatregelen moeten volgend jaar voorkomen dat dergelijk wangedrag uitblijft.

Een opnieuw ongenaakbare Van der Poel spuugde in de laatste ronde richting het publiek. De 28-jarige wereldkampioen verklaarde na zijn zevende zege op rij dat hij bijzonder geƫrgerd was over het constante boegeroep van een groepje toeschouwers.

“Ik had het helemaal gehad met dat boegeroep. Al in de opwarmronde begon dat. Blijf dan thuis”, mopperde hij. “Ik ga niet herhalen wat ze allemaal riepen, dat moet je ze zelf maar vragen. Dat boegeroep hoort niet thuis in de sport, voor niemand. Na een tijd is het genoeg geweest, ook voor mij. Ik ben er helemaal klaar mee.”

Van der Poel kreeg volgens Sporza een boete van 270 euro van de UCI. Maar veel renners namen het op voor de Nederlander, net als de organisatie van de wereldbeker in Hulst die zondag op Facebook op de incidenten reageerde.

“Meer dan 22.000 toeschouwers zagen hoe Nederland beide elitepodia kleur gaf, met winnaars Puck Pieterse en Mathieu van der Poel als primus”, meldt de organisatie. “Toch zat er jammer genoeg ook een zwart randje aan deze mooie dag. Eentje dat het euforische gevoel toch wel tempert. Een paar enkelingen onder die duizenden andere voorbeeldige supporters vond het nodig om niet alleen Mathieu van der Poel te beschimpen en te bekogelen met bier. Ook twee persfotografen werden achteloos in het water geduwd door een stel onverlaten. Als organisatie zijn wij hierin heel duidelijk: dit soort mensen hoort niet thuis op onze Vestingcross of op enig ander veldritparcours of sportwedstrijd.”